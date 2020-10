Manualidades fáciles y baratas para ir preparando tu casa para Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya se han puesto manos a la obra con la decoración, disfraces y menús para esta fecha tan señalada. Aunque las celebraciones de este año estarán marcadas por la preocupante situación sanitaria, consecuente del coronavirus, son muchos los hogares que se preparan para la noche más terrorífica del año. Para todos ellos, traemos las siguientes manualidades fáciles y baratas para decorar tu casa en Halloween. ¡Toda la familia podrá participar en su preparación!

Telarañas para Halloween

Uno de los atrezzo más recurridos para la decoración de Halloween son las tenebrosas telarañas. Para prepararlas nada más fácil que utilizar unas bolsas de basura negras. Simplemente tendrás que dibujar sobre el plástico la forma de la telaraña, para después recortarla con unas tijeras.

Fantasmas de Halloween

Otro de los elementos decorativos más famosos para Halloween son los fantasmas. En este caso, los vamos a preparar con globos, por lo que los más pequeños de la casa estarán encantados con esta manualidad. Solo necesitarás unas botellas, globos, un trapo o trozo de sábana vieja, cola, agua, rotuladores y cinta adhesiva. Lo primero que tendrás que hacer es hinchar los globos, posteriormente, unta la cola y el agua sobre los mismos, para finalmente cubrirlos con la tela. El toque final lo conseguirás pintándoles caras a tus fantasmas de Halloween.

Manos ensangrentadas

Otra divertida manualidad para Halloween es llenar tu casa de cartulinas con manos untadas en pintura roja. Haz partícipes a los niños, pintándoles las palmas de las manos con tempera roja. Después estampa las manos en cartulinas y ya tendrás lista tu decoración para Halloween.

Calabazas customizadas

Y como no podía ser de otra manera, las calabazas no podían faltar en este artículo sobre decoración de Halloween. No hay fiesta de Halloween sin calabazas, por lo que hazte con unas cuantas y ponte manos a la obra para customizarlas. Hay diversas maneras, pero siguiendo la línea de manualidades fáciles y baratas para Halloween, vamos a recurrir a unas pinturas o unos rotuladores para pintar las caras de nuestras calabazas de Halloween. Una vez más, se trata de una manualidad que puedes dejar en manos de los más pequeños, los cuales estarán encantados con su terrorífica tarea.