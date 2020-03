Cabeceros de cama, ideas originales que puedes hacer tú mismo

Los cabeceros de cama son uno de los grandes protagonistas de las habitaciones. Ya sea en el dormitorio de matrimonio o en las habitaciones infantiles o juveniles, el cabecero de la cama captará gran parte de la atención. De ahí que la elección del cabecero de cama sea de las más complejas a la hora de decorar una habitación.

Las opciones de cabeceros de cama en cuanto a materiales, colores o tamaños es inmensa. Por eso, una buena idea es optar por crear tu propio cabecero de cama. Ponte manos a la obra y da rienda suelta a tu imaginación con las siguientes ideas originales para hacer cabeceros de cama.

Cabeceros de cama con palets

Los cabeceros de cama con palets son toda una tendencia. Dentro de la moda ‘Do It Yourself’ es uno de los modelos más seguidos. Son muy fáciles de construir y sus resultados son ideales. Simplemente tendrás que hacer con uno o más palets, en función del tamaño que quieras darle a tu cabecero de cama. Posteriormente deberás lijarlos, para eliminar las astillas, y el toque final lo conseguirás con el color de pintura que elijas.

Cabeceros de cama con tablones viejos

Otra propuesta de lo más puntera es la creación de cabeceros de cama con tablones viejos. Piensa en puertas viejas en desuso o maderas que puedas tener en el trastero. Podrás darles la forma y tamaño que quieras y customizarlas con el estilo que más te guste. El toque vintage y los acabados desgastados son toda una tendencia en este tipo de creaciones.

Cabeceros de cama pintados

Si lo tuyo es la pintura, la mejor opción para tu cabecero de cama es que lo pintes tú mismo. Coge las brochas y los pinceles y deja volar tu imaginación en la pared en la que colocarás tu cama. El resultado será de lo más original y, totalmente, personalizado.

Cabeceros de cama con vinilos o revestimientos de pared

En los últimos tiempos otra de las grandes tendencias en cabeceros de cama es precisamente prescindir de los mismos. Es decir, dejar a un lado las piezas que dan forma al cabecero de cama y optar por creaciones artísticas en la pared. En estos casos, los vinilos y los revestimientos de pared serán tus principales aliados. Conseguirás unos efectos y acabados únicos.

Cabeceros de cama con elementos decorativos

Dentro de la tendencia de prescindir del típico mueble para el cabecero de la cama, existen creaciones y combinaciones de lo más especiales. Éstas pueden estar compuestas por marcos con fotos familiares, cuadros e, incluso, espejos.