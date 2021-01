Decoración con palets: Una tendencia para todo tipo de estilos

La decoración de palets se convirtió en toda una moda hace unos años. El boom del movimiento ‘Do It Yourself’ fue fundamental en la tendencia de la decoración con palets. La versatilidad de estos elementos y su fácil manejo han atraído a muchos, los cuales se han animado a manipular estas maderas para darles formas y usos de lo más originales. Los palets se han colado en cantidad de hogares en forma de mesas, sillones o estanterías, entre otros tipos de muebles.

La madera de los palets es muy manejable y admite perfectamente diversos tipos de pinturas y acabados. Por ello, la decoración de palets se adapta sin problema a diferentes estilos decorativos. De ahí, gran parte de su éxito y su alta aceptación entre los usuarios. Además, los muebles con palets pueden ser utilizados tanto en el interior como en el exterior.

Para decorar con palets puedes recurrir a muebles ya elaborados o bien construirlos tú mismo. Simplemente tendrás que hacerte con la cantidad de palets que necesites para tu creación y ponerte manos a la obra.

A continuación, destacamos una serie de ideas para decorar tu casa con palets.

Estanterías y organizadores con palets

La forma de los palets los hace ideales para convertirlos en estanterías. Podrás jugar con sus maderas, en función de tus necesidades y prioridades a la hora de elaborar tus muebles con palets. Distribuye las baldas como quieras y dales la forma que más te guste, según el lugar en el que quieras colocarlas.

Mesas auxiliares con palets

Otra de las grandes utilidades que se les puede dar a los palets es convertirlos en mesas. Las mesas con palets suelen ser mesas bajas, que se utilizan como auxiliares. Estos muebles con palets crearán ambientes únicos en tu hogar.

La creación de dichas mesas puede ser de lo más sencilla. Por ejemplo, recurriendo a dos palets y poniéndolos uno sobre todo. Simplemente tendrás que buscar una base sobre los mismos para salvar los espacios vacíos. Puedes recurrir al cristal, plásticos duros o tablas finas de madera para cubrir dichas superficies.

Sillones y sofás con palets

La decoración con palets ofrece rincones de lo más acogedores para cualquier hogar. Amontonando una serie de palets sobre otros puedes conseguir un sofá único. Gracias a la forma de los palets podrás aprovechar incluso las esquinas y crear un sofá en L.

En cuanto a los cojines, fundamentales en los sofás con palets, los encontrarás fácilmente en el mercado con las medidas específicas para los muebles con palets. La oferta cubre cojines para palets en diferentes acabados, colores y tapizados.

Camas con palets

Los más valientes en la decoración de palets pueden optar por crear, incluso, camas con palets. Se trata de creaciones de lo más resistentes, en las que la base será el elemento fundamental.

Cabeceros de cama con palets

Los muebles con palets tienen en los cabeceros de camas uno de sus grandes exponentes. En esta línea, podemos crear cabeceros totalmente personalizados para los dormitorios de matrimonio, habitaciones infantiles o juveniles.

Una vez más, la versatilidad de los palets te ayudará a dar forma a tus ideas y te permitirá satisfacer las necesidades de cada miembro de tu familia.